Дума приняла в I чтении законопроект о расширении права задержанных на звонок близким

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который позволяет человеку сделать звонок любому родственнику, а не только близкому в случае задержания полицией.

Инициатива направлена на усиление конституционных прав и свобод граждан, подчеркнул ее автор, зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. "Мы расширяем перечень родственников и лиц, которым задержанный имеет право позвонить. Так называемое право на телефонный звонок", - пояснил он. Действующим законодательством это право ограничено возможностью позвонить только близким родственникам или близким лицам, но на практике у человека физически может не быть в городе близких родственников, констатировал политик. "Поэтому мы полагаем, что право гражданина на звонок должно быть реализовано безотносительно наличия у него близких родственников в городе", - указал он.

"Мы также вводим обязанность сотрудников полиции сообщать близкому родственнику, родственнику или близкому лицу пострадавшего гражданина (от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев - прим. ТАСС) о принятых мерах помощи, а также информацию о его направлении в медицинскую организацию", - продолжил Хинштейн, напомнив, что сегодня такой обязанности не установлено.

Наконец, на полицейских возлагается обязанность "информировать в течение 24 часов собственника земельного участка о проникновении на этот участок, если оно было осуществлено в его отсутствие". Аналогичные нормы сегодня действуют в отношении собственников жилых помещений, напомнил зампред комитета Госдумы.