Путин заявил, что в России считают Израиль "русскоязычным государством"

ТАСС, 17 сентября. Между Россией и Израилем поддерживаются традиционные тесные гуманитарные контакты, заявил президент РФ Владимир Путин на конгрессе израильского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод".

По его словам, ежегодно сотни тысяч россиян посещают Израиль и знакомятся с его религиозными и культурными достопримечательностями.

"Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая сетевая, общая семья, почти два миллиона русскоязычных граждан проживают в Израиле", - сказал Путин, с улыбкой добавив, что в России считают "Израиль русскоязычным государством".

В ответ аудитория, перед которой выступал Путин, засмеялась и зааплодировала.