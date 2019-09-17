Рассекречивание ульяновских архивных документов КПСС и ВЛКСМ завершится за три года

УЛЬЯНОВСК, 17 сентября. /ТАСС/. Ульяновские архивы намерены за три года полностью рассекретить документы советского периода, сформированные Коммунистической партией Советского Союза (КПСС) и Всесоюзным ленинским коммунистическим союзом молодежи (ВЛКСМ). Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов на Большом архивном собрании.

"Полагаю, что в ближайшие три года мы завершим это процесс в отношении материалов, созданных органами КПСС и ВЛКСМ. Только по результатам 2019 года будет рассекречено более 14 тыс. единиц хранения", - сказал он.

Морозов добавил, что 14 тыс. единиц хранения составляют более 2 млн листов. "Они содержат бесценное количество информации об истории нашей области конца 1980-х годов. Без осуществления процедуры рассекречивания невозможно включить документы в научный оборот, а они, как вы знаете, зачастую содержат значимые факты из истории Ульяновской области", - уточнил губернатор.

Он привел в пример выставку, посвященную работе региональной комиссии, которая изучала историю КПСС и материалы Октябрьской революции. "Эти документы до недавнего времени были не доступны для многих исследователей. Благодаря рассекречиванию широкой публике стали доступны сведения об истории Симбирской губернии начала ХХ века и работе по увековечиванию памяти нашего с вами земляка, политика Владимира Ильича Ульянова - Ленина", - отметил Морозов.

Большое архивное собрание входит в число мероприятий культурно-просветительского проекта "Архивный сентябрь", который посвящен 100-летию регионального архива. Цикл мероприятий проекта продлится по 20 сентября.