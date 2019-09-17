Сноуден считает, что лишь у РФ достаточно независимая политика в Европе, чтобы принять его

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден полагает, что среди всех европейских государств только у России внешняя политика в достаточной степени независима, чтобы предоставлять ему убежище. Об этом он заявил во вторник в интервью журналистам ZEIT ONLINE , которое транслировалось на сайте этого германского издания.

"Думаю, интересно, немного грустно и очень поучительно, что во всей Европе, по всей видимости, есть только одна страна, у которой внешняя политика в достаточной степени независима для того, чтобы американский разоблачитель мог быть услышан", - констатировал Сноуден. Он подчеркнул, что "предоставление убежища разоблачителям не следует рассматривать как враждебное действие".

Сноуден выразил недоумение в связи с тем, что "во всей Европе среди давних союзников и друзей США нет других стран", которые бы выражали готовность предоставить убежище разоблачителям. По его словам, в этих государствах опасаются, что разведывательные службы США могут принять какие-то ответные меры, в том числе ограничить предоставление информации.

Экс-сотрудник АНБ заострил внимание на том, что регулярно выступает с критикой в отношении российских властей. Это, как неоднократно подчеркивал Сноуден, является свидетельством того, что он не работает на Москву.

Переезд в Россию

Сноуден считает, что его жизнь не претерпела слишком радикальных изменений после переезда в Россию.

"Я живу нормальной жизнью, - сообщил он. - Много времени провожу в помещении с компьютером, но в то же время выхожу на прогулки в парк с женой, хожу в рестораны". По его словам, его жизнь "не претерпела слишком радикальных изменений по сравнению стой, какой она могла быть в Нью-Йорке или Токио". "Моя жизнь - в сфере коммуникаций". - добавил он, подчеркнув при этом, что для него важно наличие доступа в интернет.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.