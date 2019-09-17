Новый корпус открыли в первой школе, построенной в Севастополе за последние 25 лет

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Новый корпус школы в бухте Казачьей Севастополя принял учащихся во вторник, сообщила пресс-служба городского правительства. Учебное заведение стало первым, которое открыли в Севастополе после воссоединения Крыма с Россией, а также за последние 25 лет.

"В Севастополе открыта вторая очередь образовательного центра "Бухта Казачья". За счет ввода дополнительного корпуса три параллели, которые раньше учились в две смены, теперь будут заниматься в одну. Новый корпус образовательного центра рассчитан на 400 мест. Он дополняет имеющееся здание школы, рассчитанное на 600 детей", - говорится в сообщении.

Школа оснащена специальными кабинетами для художественного воспитания, лингафонным кабинетом, игровыми классами, комнатами продленного дня и технического моделирования, спортивным залом, справочно-информационным центром с зонами для чтения и тиром в подвале.

Ранее в пресс-службе правительства сообщали, что школа должна была открыться к 1 сентября. Однако сначала задерживались строительные работы, а потом - поставки мебели. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил применить санкции к поставщику мебели.

"Для того чтобы не срывать учебный процесс, недостающие стулья поставили из других школ. Поставить недостающие комплекты должны до конца месяца", - отмечается в сообщении.

Первых учеников, 1 тыс. детей, школа приняла в 2017 году.