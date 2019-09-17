Киев осознавал, что освобождение Цемаха вызовет вопросы у Нидерландов

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Украины осознавали, что освобождение из-под стражи жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной вызовет вопросы у международных партнеров. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Вадим Пристайко в опубликованном во вторник интервью немецкой газете WELT.

"Мы не могли спокойно смотреть, как наши граждане медленно умирают, поэтому мы были вынуждены идти, в том числе, на сложные компромиссы. К этому относится и выдача Цемаха", - утверждал министр. "Мы осознавали, что это решение будет проблематичным для международных партнеров, таких как Нидерланды, - сказал Пристайко. - Мы рассчитываем, однако, на понимание этого вынужденного шага".

"Вместе с Совместной следственной группой (ССГ) мы констатировали, что это не окажет негативного влияния на расследование обстрела [самолета, выполнявшего рейс] MH17", - утверждал глава МИД.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Похищение Цемаха

В июне 2018 года украинские спецслужбы похитили на территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения Владимира Цемаха. Его тайно вывезли в Киев через линию разграничения в Донбассе. Власти ДНР потребовали возвращения своего жителя и призвали международные правозащитные организации вмешаться в ситуацию. По мнению главы республики Дениса Пушилина, похищение Цемаха было связано с намерением Киева сфальсифицировать обстоятельства крушения в 2014 году над Донбассом малайзийского Boeing.

Цемах вошел в число тех, кто был освобожден 7 сентября в рамках договоренности между РФ и Украиной по обмену удерживаемыми лицами. Перед освобождением Цемах был допрошен представителями голландской прокуратуры. Как пояснил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, при подготовке обмена учитывалась и позиция народных республик Донбасса. По его словам, "освобождение Цемаха произошло по просьбе ДНР, несмотря на мнение голландской прокуратуры".