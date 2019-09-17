Клуб "Валдай" и ВЦИОМ расскажут о готовности стран G20 к вызовам будущего

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и международный дискуссионный клуб "Валдай" 18 сентября презентуют результаты совместного проекта "Индекс готовности стран к будущему - 2019", в рамках которого изучался потенциал стран G20. Эксперты расскажут о конкурентоспособности государств по широкому ряду экономических, политических, социальных, культурных, технологических и иных критериев.

"Индекс готовности стран к будущему уникален тем, что фиксирует перспективу их развития на 10-15 лет вперед. Мы взяли за основу 10 ключевых критериев - от экономики и культуры до безопасности и суверенитета. Первое исследование в 2017 году показало, что первые шесть позиций заняли страны Запада, Россия оказалась на 12-м месте", - рассказал в преддверии презентации генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"В этом году мы впервые продемонстрируем динамику, покажем обновленные данные о потенциале адаптации стран ко все более революционным изменениям в технологиях, коммуникациях, социальной организации жизни и экономических силах", - добавил он.

Как отметил председатель совета клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, составлявшие доклад эксперты "пытались увидеть, насколько страны в целом готовы к будущему, к самым разным поворотам судьбы".

Участники G20 в рамках презентуемого проекта оценивались по 10 направлениям: состояние экономики, технологическая развитость, качество образования, развитие науки, культура и коммуникации, качество жизни, природные ресурсы и экология, эффективность управления, потенциал государства, позиция на мировой арене.

Помимо Федорова и Быстрицкого, в обсуждении на площадке клуба "Валдай" примут участие директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Наталья Стапран, директор Центра исследований международных институтов РАНХиГС Марина Ларионова, генеральный директор ООО "Орбита Капитал Партнерз", управляющей компании фонда Digital Evolution Ventures Евгений Кузнецов и председатель The Sasakawa Peace Foundation Нобуо Танака.