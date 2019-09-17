Опрос: каждый второй россиянин чистит историю браузера в интернете

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Более 80% россиян не хотят, чтобы кто-либо был в курсе их действий в интернете. При этом более половины российских пользователей для этого чистят историю в браузере, удаляя ссылки на сайты, на которые они заходили, говорится в распространенном сообщении "Лаборатории Касперского".

По данным опроса, проведенном "Лабораторией Касперского" при поддержке сервиса Toluna, 84% россиян не желают, чтобы кто-то знал, чем они занимаются в интернете. Однако при этом лишь 65% не хотят, чтобы кто-либо знал, что они делают в реальной жизни.

Чтобы не допустить "слежки" за собой в интернете, пользователи предпочитают стирать историю браузера (54%), использовать выдуманные имена при регистрации на сайтах (24%), заклеивать камеру (23%), общаться в зашифрованных мессенджерах (22%), искать информацию в приватных поисковиках (12%).

"Большинство опрошенных (68%) согласны с тем, что в современном цифровом мире полностью сохранять приватность невозможно. Три из четырех респондентов (74%) хотели бы знать больше о том, как защитить от чужих глаз свою деятельность в онлайне, но только в том случае, если эта информация будет доставаться им бесплатно. Платить деньги за курсы и тренинги по повышению навыков сохранения приватности готовы лишь 17% пользователей", - рассказали в компании.

Как пояснил со своей стороны антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Алексей Маланов, чьи слова приводятся в сообщении, в целом проблема приватности в онлайне волнует россиян, однако нельзя сказать, что пользователи в большинстве своем делают все возможное для ее обеспечения. Так, приводит он пример, почти 40% респондентов признают, что не защищают устройство паролем, а 64% не проверяют и не меняют настройки приватности на своих устройствах, а также в приложениях или сервисах.

Опрос был проведен в период с ноября 2018 года по январь 2019 года по всему миру, в России было опрошено более 1 тыс. человек.