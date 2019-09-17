В Никосии состоялся вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Евгения Примакова

НИКОСИЯ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Торжественный вечер, приуроченный к предстоящему 90-летию со дня рождения бывшего председателя правительства и министра иностранных дел РФ академика Евгения Примакова (1929-2015), прошел во вторник в кипрской столице. Чтобы почтить память выдающегося государственного деятеля, в Российском центре науки и культуры в Никосии собрались российские и кипрские дипломаты, представители общественности островной республики.

"Евгений Максимович был великим гражданином нашей страны, внесшим огромный вклад в становление современной России", - подчеркнул в своем выступлении на вечере посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий. По его словам, Примаков "стал автором ключевых направлений внешнеполитической доктрины, которые сохраняют свою актуальность". В их числе глава российской дипломатии на Кипре назвал независимую внешнюю политику страны, ее открытость сотрудничеству с любым другим государством или группой государств на равноправной, взаимоуважительной и взаимовыгодной основе.

Как было отмечено, с приходом Примакова в МИД начался период становления новой внешней политики современной России, в полной мере отвечающей долгосрочным национальным интересам и учитывающей основные тенденции развития международных отношений.

Осадчий сказал, что благодарен судьбе, что ему довелось работать с Евгением Примаковым. "Для меня он всегда был и останется не только высоким профессионалом, но и мудрым наставником", - заметил руководитель российского дипломатического представительства.

Примаков и Кипр

Посол РФ также напомнил присутствовавшим в зале, что академик Примаков искренне любил Кипр и в свои последние годы часто навещал средиземноморский остров, не переставая интересоваться темой кипрского урегулирования.

На вечере также выступил директор департамента Восточной Европы, Западных Балкан и Центральной Азии МИД Кипра Михалис Иоанну. Он отметил, что Примаков "был разумным и принципиальным политиком, который боролся за то, чтобы Россия вернула подобающую ей роль в многополярной политике", и напомнил о его продуктивных встречах с президентами Кипра Глафкосом Клиридисом (1919-2013) и Тассосом Пападопулосом (1934-2008). С первым из них Примаков встречался в качестве министра иностранных дел, а со вторым - как президент Торгово-промышленной палаты России. На вечере также присутствовал и бывший министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис, который был партнером Примакова по двусторонним переговорам в бытность последнего главой российского МИД.

В рамках вечера также прошло открытие фотовыставки, посвященной страницам биографии академика Примакова и был показан посвященный ему фильм "Человек из жизни", созданный кинодокументалистом Радиком Кудояровым. А завершился вечер концертным выступлением греческого пианиста Статиса Анниноса.

Собственно юбилейная дата приходится на 29 октября, но организаторы вечера памяти - посольство РФ в Республике Кипр и Российский центр науки и культуры в Никосии решили провести его раньше по просьбе вдовы Евгения Примакова Ирины Борисовны, которая присутствовала на торжестве в кипрской столице. "Я попросила посольство перенести вечер на более раннюю дату. Дело в том, что 29 октября или ближе к этому дню мне бы не удалось оказаться здесь, так как в Москве в это время будут проходить мероприятия, приуроченные к 90-летию со дня рождения Евгения Максимовича", - пояснила в беседе с корреспондентом ТАСС Ирина Примакова. Вдова политика добавила, что ее муж очень любил Кипр и в последние 15 лет его жизни они ежегодно приезжали сюда на отдых. "Он ощущал неразрывность связей российского и кипрского народов, их православную общность и приверженность ценностям семьи", - добавила вдова Евгения Примакова.