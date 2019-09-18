Сильный дождь и новые подтопления ожидают в ближайшие дни в Комсомольске-на-Амуре

ТАСС, 18 сентября. Сильный дождь, который может вызвать новые подтопления в охваченном паводком и грунтовыми водами Комсомольске-на-Амуре, прогнозируется в среду и четверг. Оперативные службы города приведены в режим повышенной готовности, сообщается на сайте администрации Комсомольска-на-Амуре.

В Комсомольске-на-Амуре уже более месяца закрыта ливневая канализация из-за паводка. Как сообщает администрация, ее открытие станет возможным только тогда, когда уровень Амура приблизится к отметке 650 см. По состоянию на утро среды, уровень реки зафиксирован на отметке 792 см, снизив уровень на 10 см.

"По прогнозам метеорологов, сегодня (в среду - прим. ТАСС) во второй половине дня и завтра в течение всего дня в нашем городе ожидается сильный дождь, предполагается выпадение до 60 мм осадков. Напомним, что 5 сентября выпало около 40 мм осадков, а 8 сентября - 83 мм <...> Поэтому в ходе сегодняшнего и завтрашнего дождя существует высокая вероятность подтопления ряда улиц и дворовых территорий. Коммунальные службы города будут прилагать все необходимые усилия для того, чтобы оперативно перекачивать дождевую воду и устранять последствия непогоды", - говорится в сообщении.

Местных жителей просят вечером не выходить на улицу без особой надобности, не пользоваться личным автотранспортом.

Сложная гидрологическая ситуация в Комсомольске-на-Амуре сохраняется более месяца. В связи со стабильным понижением уровня реки с прошлой недели, власти города полностью прекратили укреплять дамбы. Основные силы брошены на откачивание грунтовых вод с улиц жилых микрорайонов. В понедельник ТАСС сообщал, что гидрологи отмечают значительный подъем грунтовых вод в Комсомольске-на-Амуре и его окрестностях в этом году, они поднялись выше, чем во время масштабного наводнения на Амуре в 2013 году. По данным МЧС по Хабаровскому краю, в среду в Комсомольске-на-Амуре подтопленными остаются 438 жилых домов, 1121 приусадебный участок, в пунктах временного размещения проживает 35 человек, из них 11 детей.