Морской круизный лайнер "Quantum of the Seas" впервые причалил во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Церемония встречи лайнера "Quantum of the Seas", который впервые зашел в порт Владивосток, состоялась на площадке морского вокзала города утром в среду.

"Вслед за самым большим в истории России и Владивостока круизным лайнером компании Royal Caribbean "Spectrum of the Seas", который посетил столицу Дальнего востока 9 сентября, в порт Владивосток зашел его собрат - лайнер "Quantum of the Seas" и повторил рекорд по длине и пассажировместимости. Торжественная церемония приветствия пассажиров и экипажа лайнера состоялась на видовой площадке Морского вокзала рано утром", - сообщили ТАСС в пресс-службе Морского терминала Владивостока.

Теплоход доставил почти 5 тыс. пассажиров из Китая. Круиз стартовал 13 сентября в Тяньзине, откуда туристы направились к берегам Японии в порты Фукуока и Сакаиминато, после захода во Владивосток круиз завершится 21 сентября в Тяньзине.

По традиции, капитан лайнера в среду примет у себя делегацию, в составе которой будут представители административных структур края и города, портовых властей. На борту судна будет организована "церемония первого захода", которая сопровождается приветственными речами и обменом памятными подарками.

"За время пребывания во Владивостоке туристы круизного лайнера "Quantum of the Seas" во время организованных экскурсий познакомятся с достопримечательностями города, увидят его мосты, исторический центр, посетят музеи, прокатятся по Транссибирской магистрали. В течение дня для туристов и жителей Владивостока будет работать фотозона - здесь все желающие смогут сфотографироваться на память", - отметили в пресс-службе.

Особенностью лайнера является система виртуального балкона в закрытых каютах. С ее помощью пассажиры, выбравшие такие каюты, не будут чувствовать себя отрезанными от моря. На специальном экране-стене в прямом эфире транслируются окружающие виды. Лайнер может разместить до 5 тыс. пассажиров и 1,3 тыс. членов экипажа, длина судна составляет 347 м, ширина 49 м, водоизмещение 167800 тонн.