На Дальнем Востоке выявили нарушения в сфере коррупции у 1,5 тыс. чиновников

ХАБАРОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Комиссии по противодействию коррупции в регионах Дальнего Востока в 2019 году выявили нарушения в работе 1,5 тыс. чиновников, сообщил в среду начальник департамента по вопросам государственной службы, кадров и государственных наград аппарата полпреда президента РФ в ДФО Дмитрий Макушкин.

"В первом полугодии этого года проведено 2,5 тыс. проверок. Основная часть выявленных нарушений связана с предоставлением недостоверных и неполных сведений о доходах и имуществе. Такие факты установлены в отношении 1,5 тыс. госслужащих и 82 граждан, претендующих на должности", - сказал Макушкин во время выступления на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам госполитики в области противодействия коррупции.

Он уточнил, что служащие не указывают объекты недвижимости, транспортные средства в собственности, доходы от продажи разных объектов, неверно указывают доходы супругов. По результатам проверок было отказано 48 гражданам, претендующим на должности на госслужбе, к дисциплинарной ответственности привлечены 820 государственных и муниципальных служащих, восемь из них уволены.

Макушкин сообщил, что во всех регионах Дальнего Востока работают комиссии по координации работы по противодействию коррупции и органы по профилактике коррупционных правонарушений. Контроль возложен на губернаторов.

Конференция проходит в Хабаровске 18-19 сентября. Участники - представители органов власти, Генпрокуратуры, научных и общественных объединений.