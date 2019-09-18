Фетисов принял участие в хоккейном матче в США, посвященном проблемам изменения климата

Символическое вбрасывание произвел обладатель Кубка Стэнли, генеральный менеджер "Нью-Йорк Айлендерс" Лу Ламорелло. В матче, который завершился со счетом 4:4, приняли участие около 30 игроков, среди них были и представители посольства России в Вашингтоне. Также на лед выходили сотрудники пожарной службы Нью-Йорка, музыканты, бизнесмены и руководители ряда крупных компаний США, считающих борьбу с изменением климата наиболее актуальной задачей на сегодняшний день. После матча поиграть с кумирами смогли юные хоккеисты.

Участие в матче принял двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, вместе с ним на лед вышли прославленные игроки "Нью-Йорк Айлендерс", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Нью-Джерси", "Детройта" и "Вашингтона". "Спорт, экология и туризм - три важнейшие вещи, которые объединяют сейчас наш хрупкий мир, - сказал Фетисов перед началом матча. - Нам необходимо выстраивать общие мосты взаимодействия, чтобы противостоять глобальным угрозам, например, изменению климата".

Накануне игры в беседе с корреспондентом ТАСС Фетисов пояснил, что данный матч носит просветительскую задачу. "Мы по миру уже ездили, играли в Найроби (Кения), Хельсинки (Финляндия), ОАЭ, Израиле, сейчас - в Нью-Йорке, а затем проведем матч в Сингапуре и где-нибудь в Австралии, договариваемся сыграть в Индии. Мы пытаемся вовлечь как можно больше людей в нашу новую команду по борьбе с глобальными климатическими изменениями. Эта игра в Нью-Йорке проводится перед открытием сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где будут затронуты проблемы изменения климата", - сказал Фетисов.

Именитый хоккеист также сообщил, что в следующем году планируется провести матч на Северном полюсе, чтобы привлечь внимание к проблемам Арктики. "В Арктике идет быстрое таяние льдов, мы стараемся привлечь внимание молодежи к тому, что это большой вызов для всех нас, необходимы усилия для того, чтобы эту ситуацию приостановить. Это общечеловеческая проблема, она требует единения, надеемся, что к моменту игры на Северном полюсе привлечем к ней внимание большого числа людей", - отметил знаменитый спортсмен.

Фетисов является послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике. Ранее он несколько раз принимал участие в подобных матчах. В феврале 2019 года игра прошла на пруду в Финляндии со звездами мирового хоккея и председателем Арктического совета, президентом Финляндии Саули Ниинистё. В марте матч состоялся в Кении, став первой международной встречей в истории страны.