Сеул урезал масштабы торжеств к годовщине межкорейского саммита из-за вспышки чумы свиней

СЕУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство объединения Южной Кореи сообщило в среду о решении сократить масштабы торжеств по случаю первой годовщины межкорейского саммита в Пхеньяне из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на одной из ферм у границы с КНДР.

"Церемония, которую ранее планировалось провести 19 сентября на железнодорожной станции Торасан в городе Пхачжу провинции Кёнгидо, перенесена в здание министерства объединения в центре Сеула", - говорится в сообщении.

Изначально около 700 южнокорейцев должны были проследовать на "поезде мира" от вокзала в Сеуле до станции Торасан, однако именно в этом районе сейчас введен строгий карантин в связи с вирусом АЧС. "Мероприятия отменены, так как местные органы власти делают все возможное, чтобы предотвратить распространение заболевания", - отмечает ведомство.

Во вторник Министерство сельского хозяйства Республики Корея сообщило о первом подтвержденном случае АЧС в стране с момента начала вспышки этого заболевания в соседней КНДР, о которой стало известно в мае текущего года. Вирус был выявлен на одной из ферм в южнокорейском городе Пхаджу (провинция Кёнгидо), уточнили в министерстве. В среду был подтвержден второй случай заболевания.

После сообщений о вспышке АЧС в КНДР южнокорейские власти заявили, что усиливают карантинные меры на границе с соседней страной. Минсельхоз в июне провел проверку почти 350 свиноферм, расположенных в провинциях Кёнгидо и Канвондо. На тот момент анализ крови животных не выявил ни одного случая заражения АЧС.

Африканская чума свиней не представляет угрозы для человека, но смертельно опасна для животных. Вакцины от АЧС пока не существует, возможно только уничтожение свиней для предотвращения распространения заболевания.