В Приморье планируют ввести новые меры поддержки для льготных категорий граждан

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Приморского края в среду приняло в первом чтении поправки в закон о социальной поддержке приморцев, которые предусматривают новые выплаты для почетных граждан региона, а также компенсации расходов на коммунальные услуги работникам сельской местности. Об этом сообщается на сайте администрации Приморья.

"Новые выплаты предусмотрены для неработающих жителей региона, награжденных знаками "Почетный гражданин Приморского края" и "Почетный житель Приморского края". С января 2020 года такие граждане будут получать ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей и единовременно ко дню Приморского края (20 октября) - 15 тыс. рублей <...> Еще одна мера социальной поддержки... касается работников краевых государственных и муниципальных организаций в сфере физической культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской местности. Для таких специалистов предусмотрели компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инструкторам-методистам и тренерам с высшим или средним профобразованием расходы за жилье, отопление и электроэнергию будут компенсировать в размере 100%. Изменения в закон были внесены по поручению губернатора края Олега Кожемяко.

Поправки в закон также расширяют список категорий граждан, которым могут присвоить звание "Ветеран труда Приморского края". Теперь получить почетное звание могут и активисты профсоюзных организаций, имеющие почетные грамоты и отработавшие на предприятиях не менее 15 лет. Всего в крае работает два объединения профсоюзов.