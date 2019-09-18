РПЦ заявили, что христианским общинам Сирии и Ирака нужна помощь после действий боевиков

НУР-СУЛТАН, 18 сентября. /ТАСС/. Помощь и поддержка необходимы христианским общинам Сирии и Ирака после действий террористов в этих странах. Такое мнение высказал секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межрелигиозным отношениям Русской православной церкви (РПЦ) Димитрий Сафонов на ХVIII заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в среду.

"Сегодня миру и согласию между религиями брошены серьезные вызовы. Среди них нужно отметить проблему преследования и дискриминации по религиозному признаку. Эта проблема, к сожалению, не теряет своей актуальности. Нас волнует бедственное положение христиан в разных странах мира, прежде всего, на Ближнем Востоке и в Африке. Христианские общины Сирии и Ирака нуждаются в значительной помощи и поддержке после тяжелейшего урона, нанесенного террористами и военными действиями", - сказал Сафонов.

Он отметил, что в странах Африки южнее Сахары вооруженные группировки ежедневно совершают геноцид христиан - их убивают, похищают с целью выкупа, сжигают их дома и храмы. "Постоянно нападения на христиан совершаются и в странах Юго-Восточной Азии, Индии, Шри-Ланке, Пакистане, Филиппинах. Полагаем, что такие вызовы не должны оставаться без ответа со стороны религиозных лидеров и людей доброй воли. Поэтому предлагаем коснуться этой темы на предстоящем съезде", - предложил представитель РПЦ.

В заседании секретариата съезда принимают участие представители мировых религий из 19 стран. Планируется, что седьмой Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Нур-Султане в 2021 году.