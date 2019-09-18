Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил почти 1 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края оценили ущерб от паводка, который продолжается в регионе с конца июля, в 990 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства в среду.

"Всего в результате паводковой ситуации населению и инфраструктуре края, по предварительным оценкам, нанесен ущерб в размере 990 млн рублей", - говорится в сообщении.

Глава региона Сергей Фургал накануне на совещании при президенте по вопросам ликвидации последствий паводка на пострадавших территориях обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой оказать Хабаровскому краю финансовую помощь.

Сложная гидрологическия ситуация в Хабаровском крае из-за высокого уровня Амура после сильных дождей, разлива малых рек, подъема грунтовых вод сохраняется с конца июля. В регионе в зону паводка попали десятки населенных пунктов, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, в сентябре вода начала отступать от поселений.

Сейчас гидрологическая ситуация у Хабаровска стабилизируется, уровень Амура идет на спад и сейчас находится ниже отметки опасного явления. При этом в Комсомольске-на-Амуре обстановка по-прежнему напряженная: уровень воды находится выше опасной отметки более чем на 1,5 м. От стихии в крае пострадали 670 жилых домов, в которых проживают более 2 тыс. человек. Общий объем средств, направленных на ликвидацию последствий паводка, уже составил 73 млн рублей.