Суд оштрафовал на 500 тыс. рублей депутата Заксобрания Пермского края за неуплату налогов

ПЕРМЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Перми приговорил депутата Законодательного собрания Пермского края, руководителя открытого акционерного общества "Второе пермское управление "Уралхиммонтаж" Владимира Подкорытова к штрафу в 500 тыс. рублей за уклонение от неуплаты налогов в особо крупном размере. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"Подкорытова Владимира Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 прим. 1, ст. 199 прим. 2 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией в особо крупном размере") и назначить окончательное наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей", - процитировала собеседница агентства постановление суда.

Как сообщают местные СМИ, Подкорытов, будучи директором коммерческого предприятия, в течение двух лет умышленно не исполнял обязанности налогового агента по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц с выплаченной работникам зарплаты. Сумма ущерба составила более 16,1 млн рублей. Кроме того, зная об имеющейся у компании недоимке по налогам на 9 млн рублей, он умышлено скрыл от налоговиков более 11,1 млн рублей. На данный момент Подкорытов возместил ущерб в размере 16,1 млн рублей.

Владимир Подкорытов - депутат Законодательного собрания Пермского края с 2016 года, член фракции "Единая Россия", родился в 1970 году в городе Перми, с 2008 является генеральным директором ОАО "Второе Пермское управление "Уралхиммонтаж", которое занимается строительными и отделочными работами.