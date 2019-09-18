Калягин выступил в защиту Устинова

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Союза театральных деятелей РФ (СТД), народный артист РСФСР Александр Калягин выступил в защиту осужденного за нападение на бойца ОМОН актера Павла Устинова, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе СТД.

"Я прежде всего человек, артист и только потом чиновник, - привели слова Калягина в пресс-службе. - И моя первая реакция, естественная и человеческая, - защитить своего коллегу".

Глава СТД признался, что "был поражен" строгостью приговора. "Предполагал, что это будет административное взыскание, наконец, 15 суток, но три с половиной года <...> За что? Не знаю, было ли столкновение с полицией случайностью или глупостью, свойственной молодости", - отметил Калягин.

Ранее в поддержку Устинова выступили худруки большинства московских театров, многие актеры, режиссеры и телеведущие.

В понедельник Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем с половиной годам лишения свободы, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОН, опасном для его здоровья. В среду защита Устинова обжаловала приговор суда.