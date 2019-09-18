Миронов назвал идею четырехдневки абсурдной и сравнил ее с введением в России сиесты

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал абсурдной и несбыточной идею о сокращении рабочей недели до четырехдневной, сравнив ее с перспективами ввести в России сиесту.

"Еще месяц назад в правительстве заявляли, что четырехдневка в стране возможна лет через 50, а теперь уже обсуждают эксперименты. С тем же успехом можно обсуждать введение в стране сиесты. Такая же несбыточная и абсурдная идея", - приводит слова Миронова в среду его пресс-служба.

"В Минэкономики задумку объясняют тем, что работники 30-40% времени ничего не делают. О каких работниках речь? Наши врачи и учителя трудятся на полторы-две ставки, то есть попросту перерабатывают... Кому нечего делать, так это нашим чиновникам", - заявил политик, предложив решить проблему сокращением трат на госаппарат.

Другой аспект проблемы, считает лидер справороссов, заключается в дефиците кадров, так как при сокращении рабочей недели на 20% большинству организаций придется на столько же увеличить штат. "Ни в одной стране мира не сокращают рабочую неделю на общегосударственном уровне. В Европе сокращают рабочие часы. И это оправдано - ростом экономики, развитием технологий. Кроме того, во всех этих странах почасовая оплата труда. Вот какой опыт нужно перенимать в первую очередь", - заключил Миронов.

В августе Федерация независимых профсоюзов (ФНП) России направила в Минтруд предложение сократить рабочую неделю до четырех дней при сохранении зарплат. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать министерству до 30 сентября свою позицию о перспективах перехода на сокращенную рабочую неделю. При этом глава правительства подчеркнул, что переход должен сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности труда. Также премьер-министр РФ в ходе встречи с председателем ФНП Михаилом Шмаковым заявил, что намерен провести серию совещаний, чтобы подготовить изменения в трудовое законодательство, которые могут коснуться четырехдневной рабочей недели.