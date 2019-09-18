Находящийся под следствием министр экономики Дагестана уволен по собственному желанию

МАХАЧКАЛА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев освободил от должности министра экономики и территориального развития республики Османа Хасбулатова, задержанного в апреле по подозрению в мошенничестве. Соответствующий указ, подписанный 17 сентября, размещен в среду на сайте главы региона.

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"Освободить Хасбулатова Османа от должности министра экономики и территориального развития Республики Дагестан по собственному желанию", - говорится в указе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, исполняющим обязанности министра остается Гаджи Султанов, который был назначен на эту должность после задержания Хасбулатова.

Хасбулатов был задержан сотрудниками правоохранительных органов 30 апреля. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. По версии следствия, Хасбулатов в 2015 году, возглавляя многофункциональный центр Республики Дагестан, похитил более 20 млн рублей на контрактах по закупке оборудования. В качестве меры пресечения Хасбулатову судом было избрано заключение под стражу, позднее мера пресечения была изменена на домашний арест.