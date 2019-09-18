Прокуратура нашла нарушения в Гатчинской епархии, где священник грубо обращался с ребенком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Ленинградской области нашла нарушения в деятельности Гатчинской епархии при проверке инцидента, произошедшего в середине августа и связанного с грубым обращением священника с годовалым ребенком во время обряда крещения в храме в Ленинградской области. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

"Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка Гатчинской епархии, в ходе которой выявлены нарушения требований федерального законодательства. В адрес архиерея Гатчинской епархии внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении", - говорится в сообщении прокуратуры.