Венедиктов предложил создать в Мосгордуме комиссию по вопросам цифровизации

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Необходимо создать в Мосгордуме комиссию по вопросам цифровизации, члены которой могли бы принимать участие в совершенствовании системы электронного голосования. Об этом сообщил в среду в ходе заседания Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму седьмого созыва его председатель Алексей Венедиктов.

"Штаб, либо рабочая группа будут работать над совершенствованием системы электронного голосования, все реальные замечания учитываются. Попробуйте в Мосгордуме в какой-нибудь комиссии либо подкомиссии создать цифровую [группу], чтобы депутаты принимали на всех этапах участие, у всех есть все допуски", - сказал Венедиктов, обращаясь к депутату Мосгордумы седьмого созыва Дарье Бесединой.

Он уточнил, что приглашает депутатов Московской городской думы седьмого созыва к участию над совершенствованием системы электронного голосования в столице. По его словам, ранее к работе над системой онлайн-выборов были приглашены специалисты и представители всех партий.

"Мы предлагаем, если есть такая возможность, в структуре Московской городской думы, которую завтра (на первом заседании - прим. ТАСС) будут определять, предусмотреть комиссию, которая будет заниматься "цифрой". Цифровизация Москвы пойдет со страшной силой, мы будем это совмещать с электронными паспортами, которые начнут выдаваться в Москве, в единственном субъекте федерации. Хорошо бы, чтобы это законодательно контролировалось Московской городской думой. Мы можем обратиться к будущему председателю и большинству думы с целью создать такую комиссию или подкомиссию", - сказал Венедиктов.

Член штаба, бывший замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух в свою очередь отметил, что система электронного голосования в том виде, в котором она работала 8 сентября, полностью готова для электронного сбора подписей. Также система "на 100% применима" для опросов жителей Москвы она более открыта, чем портал "Активный гражданин".

"При этом "Активный гражданин" не анонимный опрос, а система электронного голосования обеспечивает тайну голосования. Можно попробовать придать ей юридический характер", - уточнил Венедиктов.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. В политической гонке были представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.

После обработки 100% бюллетеней явка на выборах депутатов в Мосгордуму в столице составила 21,77%. Первые места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 - кандидатам от КПРФ, 3 - представителям партии "Яблоко", 3 - кандидатам от партии "Справедливая Россия". При этом 26 мандатов заняли самовыдвиженцы, включая официально поддержанную партией "Яблоко" Дарью Беседину (8-й округ).

Эксперимент по онлайн-выборам прошел в трех избирательных округах столицы: №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме смогут проголосовать более 11,2 тыс. человек. Итоговая явка на электронном голосовании 8 сентября составила 92,3%.

Избранные 8 сентября депутаты Мосгордумы VII созыва вступили в должность 17 сентября. В обновленный состав столичного парламента вошли 45 депутатов, при этом 16 из них ранее работали в Мосгордуме. Первое заседание Мосгордумы запланировано на 19 сентября.