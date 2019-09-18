Естественная убыль населения превысила 209 тыс. человек за семь месяцев 2019 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Естественная убыль населения России с января по июль 2019 года составила 209,7 тыс. человек, следует из опубликованных в среду оперативных данных Росстата по естественному движению населения в РФ.

За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 170,5 тыс. человек. Таким образом, естественная убыль населения за семь месяцев выросла в этом году более чем на 39 тыс. человек. Естественный прирост населения в январе - июле 2019 года зафиксирован в 17 субъектах РФ.

По данным Росстата, число родившихся по итогам января - июля 2019 года составило 860 тыс. человек (в 2018 году их было 928 тыс.), а число умерших - 1,07 млн (в 2018 году - 1,09 млн). "В январе - июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в России отмечалось снижение числа родившихся (в 81 регионе) и числа умерших (в 67)", - уточняется в докладе.

Отмечается, что в целом по стране в январе - июле 2019 года, как и в аналогичный период 2018 года, число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза. "В 36 субъектах РФ это превышение составило 1,5-2,1 раза", - говорится в докладе.