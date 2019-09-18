Россия заняла 12 место в рейтинге ВЦИОМ и клуба "Валдай" о готовности стран G20 к будущему

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия расположилась на 12-й строчке в совместном рейтинге Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) и международного дискуссионного клуба "Валдай", целью которого было определить готовность стран Группы двадцати к вызовам будущего.

Рейтинг был представлен в рамках презентации проекта "Индекс готовности стран к будущему - 2019", которая состоялась в среду на площадке "Валдая". В ней приняли участие председатель совета клуба Андрей Быстрицкий и генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Глобальным лидером у нас являются США, которые укрепили свои позиции (в предыдущем рейтинге 2017 года - 96 баллов, в 2019 году - 100 - прим. ТАСС). Германия опустилась с первой строчки на вторую. Великобритания осталась на третьем месте, но порядком ослабла: было 94 балла, стало 88. Brexit даром не проходит. Япония на 4-м месте: было 90 баллов, стало 87. Вот это лидерская группа. Россия заняла 12-е место в рейтинге", - сказал Федоров, добавив, что большинство стран рейтинга за прошедшие два года укрепили свои позиции.

Как подчеркнул в свою очередь Быстрицкий, место России в рейтинге вслед за странами "семерки", Южной Кореей, Австралией, ЕС и Китаем и выше развивающихся государств объективно отражает уровень ее развития. "Мы видим, что позиция в середине этого списка, в общем-то, адекватна, потому что ясно, что в России жить лучше, чем в Индонезии или ЮАР, - констатировал эксперт. - В то же время мы понимаем, что еще не Германия. Москва может быть лучше Берлина во многих отношениях, а вот если отъехать подальше, то уже задумаешься".

Наилучших показателей РФ добилась в таких областях, как "Безопасность и суверенитет" и "Культура и коммуникации". Хуже всего дела обстоят с "Экологией и использованием природных ресурсов". По этому критерию Россия заняла последнее место в рейтинге. В качестве конкурентных преимуществ РФ Быстрицкий назвал уровень цифровизации государственных услуг, высокие скорость и охват интернета, состояние вооруженных сил, укрепление политического влияния в мире. Также аналитик отметил высокий уровень российских СМИ, технологическое развитие страны и рост качества образования. "В целом, ощущение, что Россия меняется в лучшую сторону, есть", - резюмировал председатель совета "Валдая".

В рамках презентуемого проекта участники G20 оценивались по 10 направлениям: состояние экономики, технологическая развитость, качество образования, развитие науки, культура и коммуникации, качество жизни, природные ресурсы и экология, эффективность управления, потенциал государства, позиция на мировой арене.