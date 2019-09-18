В США зафиксировали самое низкое число абортов с 1973 года

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Количество абортов в США упало до самого низкого уровня с 1973 года, когда решением Верховного суда процедура была узаконена на территории всей страны. Об этом сообщается в докладе американского Института Алена Гутмахера, занимающегося вопросами репродуктивного здоровья и контроля рождаемости.

По его данным, в 2017 году было сделано 862 тыс. абортов, тогда как в 2014 году - 926 тыс., а в 2011 году - чуть более 1 млн. Наибольшее количество случаев искусственного прерывания беременности - 1,6 млн - было зафиксировано в 1990 году.

Как считают сотрудники института, снижение числа абортов связано, в первую очередь, с облегчением доступа к средствам контрацепции, оплата которых при предыдущем президенте страны Бараке Обаме была включена в большую часть медицинских страховок. "Один из лучших способов добиться уменьшения количества абортов - предоставление женщинам высококвалифицированной, доступной и эффективной помощи по контролю рождаемости", - прокомментировала доклад института глава отделения женского здоровья американской некоммерческой организации Kaiser Family Foundation Алина Салганикофф.

Согласно проведенному исследованию, уменьшение количества абортов наблюдается во всех штатах, вне зависимости от наличия действующих на местном уровне юридических запретов на прерывание беременности. Принятые в 2011-2017 годах различными штатами почти 400 законов, ограничивающих доступ к этой медицинской процедуре, существенно не повлияли на общенациональную статистку по абортам. Наиболее значительное снижение их количества отмечено в 18 штатах и столичном округе Колумбия, где отсутствуют какие-либо запреты в отношении абортов.

В докладе также отмечается, что все больше женщин отдают предпочтение медикаментозному аборту без хирургического вмешательства. В 2017 году 39% абортов было сделано с помощью специальных лекарственных средств, что на 10% больше, чем в 2014 году. В 2000 году к продаже в США был разрешен препарат, позволяющий прекращать беременность на ранней стадии.

История вопроса

В Америке право на аборты активно оспаривается церковью и консервативными слоями общества. Правые политики не оставляют надежды добиться пересмотра принятого Верховным судом в 1973 году решения по делу "Роу против Уэйда", подтвердившего право женщин на прерывание беременности. Врачи и клиники, делающие аборты, регулярно подвергаются пикетированию, угрозам, а порой и прямым нападениям. В Вашингтоне в январе ежегодно проходят "Марши за жизнь", собирающие сотни тысяч участников.

Эта тема была одной из самых эмоциональных и в ходе президентской предвыборной кампании 2016 года. Республиканец Дональд Трамп сразу после вступления в должность президента в январе 2017 года подписал указ, который восстановил действие запрета на выделение федеральными властями средств иностранным неправительственным организациям, медицинский персонал которых делает аборты или предоставляет о них информацию. Этот запрет был введен в 1985 году президентом-республиканцем Рональдом Рейганом, затем его отменяли президенты-демократы Билл Клинтон (в 1993 году) и Барак Обама (в 2009 году).