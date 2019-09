Программа развития ООН предоставит $25 млн на разработку климатической стратегии

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Программа развития ООН (UNDP) в течение ближайших 12-15 месяцев направит $25 млн в рамках программ содействия 100 странам в разработке стратегии действий в связи с глобальными климатическими изменениями. Об этом заявил в среду на презентации доклада "Потепление наступает" (The Heat is On) глава Программы развития ООН (UNDP) Ахим Стайнер.

"Мы окажем почти 100 странам содействие в определении их возможного вклада в борьбу с глобальным изменением климата, - отметил он. - Мы предоставим $25 млн с тем, чтобы оказать помощь этим странам в рамках партнерства с Программой развития ООН. Эти страны, таким образом, получат возможность оценить эффективность их действий в области климата".

"Глобальные климатические изменения, как ни одна другая проблема в истории человечества, требуют от нас действий в беспрецедентных масштабах и без промедления", - подчеркнул он, отметив, что доклад "Потепление наступает", представленный в канун открытия саммита ООН по климату, призван дать представление о том, как выполняются обещания, данные в рамках Парижского соглашения по климату по снижению темпов глобального потепления к 2020, 2030 и к 2050 годам.

Парижское соглашение принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны пяти континентов тогда условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Парижского соглашения. По его словам, договор перераспределяет богатства Соединенных Штатов в пользу других стран.