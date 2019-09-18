Почти 300 детей освоят цифровые технологии на профильной смене "ЧувГугол" в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 18 сентября. /ТАСС/. Почти 300 школьников из Чувашии освоят цифровые технологии на выездной профильной смене "ЧувГугол", сообщило министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики.

"285 талантливых ребят со всей Чувашии, показавшие лучшие результаты, соберутся во время осенних каникул - с 26 октября по 8 ноября - в лагере "Солнышко", на базе которого будет проходить профильная смена "ЧувГугол". К ним присоединятся еще 15 школьников из Беларуси", - говорится в сообщении.

Участниками смены станут победители отборочных туров олимпиад по математике, физике и информатике, в которых приняли участие тысячи школьников в возрасте от 14 до 18 лет.

"ЧувГугОл" - новый образовательных проект Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова для талантливых школьников, увлекающихся техническими науками.

Участники образовательной смены не только научатся решать производственные задачи, но и получат возможность в дальнейшем участвовать в научной жизни университета.

"Они попадают в базу университета, и они будут прикреплены к соответствующему факультету, получат наставников и, например, возможность поучаствовать и стать академиками. У нас создается малая электротехническая академия", - цитирует пресс-служба ректора ЧГУ Андрея Александрова.

Участие в профильной смене бесплатное. Расходы, связанные с проживанием, питанием и логистикой, оплачиваются за счет средств гранта Минпросвещения России и университета.