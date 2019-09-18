Стратегии развития инфраструктуры малых городов обсудят в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Предложения для развития экономики, улучшения инфраструктуры и создания благоприятных условий для ведения бизнеса в малых городах совместно сформируют более 100 руководителей городов в ходе первого форума "Дни лидеров муниципального управления", который открывается в Великом Новгороде в четверг.

Ключевой задачей конференции станет формирование предложений по устойчивому развитию малых городов, обмен опытом по внедрению проекта "Умный город". Ожидается, что в форуме примут участие министр экономического развития Максим Орешкин, руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, зампредседателя ВЭБ.РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева. Организаторам мероприятия выступило правительство Новгородской области при поддержке Минэкономразвития, АСИ и ТАСС.

"Задача форума - объединить усилия различных ветвей власти в решении вопросов развития малых городов. Только развиваясь, местное самоуправление может выдержать темп, который задается современной жизнью, соответствовать запросам граждан, - сказал губернатор области Андрей Никитин. - Не сомневаюсь, что уже в ближайшее время мы увидим эффект от обсуждения вопросов управления территориями в Великом Новгороде".

Глава АСИ Чупшева в беседе с ТАСС отметила, что именно на муниципальном уровне принимаются решения, определяющие жизнь миллионов людей в России, поэтому крайне важно обеспечить местные управленческие команды набором передовых и эффективных решений и практик в сфере городского и социального развития. "Уверена, что форум станет отличной площадкой для выработки и обсуждения таких решений. У АСИ есть свой пакет предложений, мы готовы активно участвовать в их практическом применении", - сказала Чупшева.

А зампред ВЭБ.РФ Макиева считает, что участникам форума может быть полезен и опыт моногородов, которые научились эффективно пользоваться мерами господдержки.

"Каждому городу открыты огромные возможности для динамичного роста благодаря мерам господдержки по линии министерств, институтов развития, некоммерческих организаций. Но этими инструментами важно научиться правильно пользоваться. Такой путь мы уже прошли с моногородами, которых в стране свыше 300. Мы обучили управленческие команды городов, показали главам, где и как можно брать деньги для реализации проектов городского развития, и этим уникальным опытом теперь хотим поделиться с городами всей России", - сказала Макиева.

Конкретные решения для развития малых городов

Глава Калуги Дмитрий Разумовский сообщил ТАСС, что ожидает по итогам форума конкретных решений для развития малых городов. "Такие города должны стать точками роста для большинства субъектов РФ. Уверен, что результаты форума позволят выработать конкретные решения, направленные на активизацию городов, помогут сформировать экономические и нормативно-правовые механизмы развития городских территорий, создадут предпосылки для качественных изменений городской среды", - сказал он.

Как сказал ТАСС мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, главы городов решают схожие задачи по развитию городской экономики и инфраструктуры, поэтому учитывать опыт коллег необходимо, чтобы добиться эффективности при реализации любых проектов. "Организаторы форума привлекли экспертов для обсуждения задач, связанных с реализацией нацпроектов, цифровизацией городской среды - в этом актуальность мероприятия. Его участники будут задействованы в своеобразных мозговых штурмах, итоги которых будут полезны всем", - отметил Панов.

Он выступит в качестве эксперта на площадке форума, посвященной проекту цифровизации городского хозяйства "Умный город". По словам Панова, цифровая трансформация городского хозяйства в Нижнем Новгороде является одним из приоритетов в развитии областного центра.

"Мы совместно с консалтинговой компанией, внешними экспертами из России и Европы, городским IT-сообществом провели обследование уровня цифровизации города, опросили жителей и всех ключевых руководителей муниципалитета. На основе этого мы уже построили модель цифровой трансформации, выбрали флагманские проекты, часть которых уже реализована - "Антиснег" (портал, на котором можно оставить информацию о неубранном снеге в разных частях города), "Открытый бюджет", "Наш Нижний" (прием заявок на проведение работ в сфере ЖКХ) и другие", - отметил мэр.

Встреча лидеров муниципального управления откроется в первый день работы форума "Среда для жизни", который проводит ДОМ.РФ при поддержке правительства России и Министерства строительства, который продлится до 21 сентября. Партнерами форума "Среда для жизни" выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, Совет муниципальных образований Новгородской области, Агентство стратегических инициатив, ТАСС.