Около 1 тыс. домов оказались подтоплены с начала паводка в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Почти тысяча домов была подтоплена с начала паводка в Хабаровском крае. Такие данные привел в четверг заместитель председателя регионального правительства по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

"За время паводка всего было подтоплено 997 жилых домов, в которых проживают 2683 человека, а также 2664 приусадебных участка, 2211 дачных участков, 185 участков автомобильных дорог, 50 соцобъектов", - сказал Литвинчук на совещании в правительстве края.

На Амуре у Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре идет спад воды, к 20 августа подъем воды ожидается у Николаевска-на-Амуре. В зоне паводка в крае, по данным на четверг, оказались 89 населенных пунктов.