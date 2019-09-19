Облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве в четверг

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 9-11 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 7-12 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до нуля - минус 2 градусов.