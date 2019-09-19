Губернатор Санкт-Петербурга посетит "Петербургские встречи в Таллине"

ТАЛЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Официальная делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым посетит традиционные "Петербургские встречи в Таллине", которые пройдут с 28 по 28 сентября. Об этом сообщил в четверг вице-мэр эстонской столицы Вадим Белобровцев.

По словам Белобровцева, в рамках "Петербургских встреч в Таллине" состоятся круглые столы и рабочие встречи на темы здравоохранения, образования, культуры, защиты памятников архитектуры, окружающей среды, а также курсы повышения квалификации для учителей русского языка и логопедов.

"По традиции важной частью встреч Санкт-Петербурга и Таллинна станут культурные мероприятия, - заявил Белобровцев. - В эти дни в Таллине выступят легенда джаза Давид Голощекин, "Терем Квартет" и другие известные деятели культуры из Петербурга".

В ходе визита делегация Санкт-Петербурга проведет встречу с мэром Таллина Михаилом Кылвартом, на которой стороны обменяются информацией о развитии городов и обсудят планы дальнейшего сотрудничества, после чего пройдет презентация сборника статей и эссе "Санкт-Петербург - Таллин" о культурных и исторических связях двух городов.

Также по случаю 800-летия первого официального упоминания Таллина Санкт-Петербург преподнесет в подарок эстонской столице детскую игровую площадку, которую 27 сентября откроют в парке Паэ мэр Таллина и губернатор Санкт-Петербурга.

"Петербургские встречи в Таллине" пройдут в этом году уже в двадцатый раз.