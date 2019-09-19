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Минтруд обсуждает методы охраны труда для работников, управляющих беспилотниками

В ведомстве отметили, что нужно применять современные методы охраны труда, так как мир и экономика меняются
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© Владимир Бондаренко/ТАСС

ЯЛТА, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ обсуждает современные методы охраны труда для работников, которые управляют беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил в четверг директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж на всероссийском совещании по вопросам совершенствования законодательства об охране труда.

"Методы [охраны труда], которые используются, они наработаны годами практики, они могут использоваться, но нам нужно двигаться вперед. Нам нужно применять современные методы, потому что мир и экономика меняются. У меня будет на следующей неделе встреча с одной очень уважаемой корпорацией, будем обсуждать использование дронов, беспилотных летательных аппаратов в технологических процессах", - сказал Корж.

Он отметил, что беспилотники используются в различных процессах, но регулирование этой отрасли отсутствует. "Мир меняется, технологии меняются, экономика меняется, должны меняться методы, которыми мы обеспечиваем безопасность", - добавил директор департамента.

Всероссийское совещание по вопросам совершенствования законодательства об охране труда проходит в Ялте с 19 по 20 сентября.

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