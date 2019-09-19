МИД рекомендует россиянам реже выходить на улицу на островах Суматра и Калимантан

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам ограничить время пребывания на улице на островах Суматра и Калимантан, где сохраняется сильное задымление воздуха из-за лесных пожаров. Соответствующее предупреждение распространил в четверг Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"На островах Суматра и Калимантан сохраняется сложная экологическая ситуация; задымление воздуха в связи с продолжающимися лесными пожарами; рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Калимантан и Суматра - крупнейшие острова Индонезии, при этом Калимантан разделен между тремя государствами: Индонезией, Малайзией и Брунеем. На островах расположен ряд курортов, которые посещают россияне.