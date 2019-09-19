Burger King запустил в Великобритании кампанию по отказу от пластиковых игрушек

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Сеть ресторанов быстрого обслуживания Burger King приняла решение отказаться в Великобритании от пластиковых игрушек в своих наборах. Об этом компания сообщила в четверг в своем Twitter.

"С сегодняшнего дня мы убираем пластиковые игрушки из наших детских обедов в Великобритании. А если вы принесете игрушку из утилизируемого пластика, то мы ее переработаем, а вы получите бесплатный детский обед", - говорится в сообщении.

Игрушки, собранные в ходе кампании, получившей название Meltdown, будут использованы для сооружения детских площадок и изготовления подносов. В компании полагают, что такие меры позволят сэкономить порядка 320 т пластика в год.

Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, кампания стала результатом петиции, инициированной британскими девочками Эллой и Кейтлин Макэван, которые обратились к бизнес-сообществу с призывом "подумать об окружающей среде и прекратить выдачу пластиковых игрушек вместе с детскими обедами". "Дети всего лишь несколько минут играются с этими игрушками, затем их выкидывают и это вредит животным и загрязняет моря", - говорится в тексте их петиции, подписанной полумиллионом человек.

На петицию отреагировала и другая сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonalds. Правда, компания не собирается полностью убирать из продажи пластиковые игрушки и при покупке обеда будет предлагать заменить их на пакетик с фруктами.