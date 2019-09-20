Российская делегация посетит саммит ООН по климату

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российская делегация обозначит свою позицию относительно Парижского соглашения по климату на саммите в Нью-Йорке 23 сентября, проект федерального закона "О ратификации Парижского соглашения по климату" уже находится на рассмотрении правительства РФ. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

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"Мы свою позицию высказали. 23 сентября на саммите [ООН по мерам в области изменения климата] мы будем присутствовать тоже", - сообщил он.

По словам Кобылкина, работа по ратификации Парижского соглашения по климату идет по плану.

"Ничего не затягивается. Ведется серьезная согласительная работа, документ в правительстве", - отметил министр.

Как сообщил ТАСС источник в министерстве, делегацию России на саммите может возглавить вице-премьер Алексей Гордеев. Также в составе делегации заявлены заместитель главы Минприроды России Мурад Керимов и директор департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Сергей Хрущев.