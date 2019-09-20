{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российская делегация посетит саммит ООН по климату

Саммит пройдет 23 сентября в Нью-Йорке

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российская делегация обозначит свою позицию относительно Парижского соглашения по климату на саммите в Нью-Йорке 23 сентября, проект федерального закона "О ратификации Парижского соглашения по климату" уже находится на рассмотрении правительства РФ. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

На эту тему
Что нужно знать о Парижском соглашении по климату

"Мы свою позицию высказали. 23 сентября на саммите [ООН по мерам в области изменения климата] мы будем присутствовать тоже", - сообщил он.

По словам Кобылкина, работа по ратификации Парижского соглашения по климату идет по плану.

"Ничего не затягивается. Ведется серьезная согласительная работа, документ в правительстве", - отметил министр.

Как сообщил ТАСС источник в министерстве, делегацию России на саммите может возглавить вице-премьер Алексей Гордеев. Также в составе делегации заявлены заместитель главы Минприроды России Мурад Керимов и директор департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Сергей Хрущев.

Теги
Гордеев, Алексей ВасильевичКобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссия
В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для учеников младших классов
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что проектом закона вводится понятие "здоровое питание" и закрепляются его основные принципы
Читать полностью