Жалоба на Шнурова за брань на концерте в Ростове-на-Дону поступила в полицию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Жалоба на лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова поступила в полицию Ростова-на-Дону. Заявитель жалуется на нецензурную брань со стороны исполнителя, которого просит привлечь к ответственности по статье КоАП "Мелкое хулиганство". Об этом в четверг сообщил ТАСС адвокат Шнурова Константин Добрынин.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову может грозить штраф после использования ненормативной лексики на концерте в Ростове-на-Дону, состоявшемся 13 сентября. По данным источника, жалобу в полицию на Шнурова написала сотрудница управления Министерства культуры по Южному федеральному округу. Официального подтверждения информации не было.

"Жалоба на Шнурова находится в отделе полиции в Ростове-на-Дону, но исполнитель по жалобе пока не определен. После того, как будет определен исполнитель, непосредственно проводящий проверку, мы с ним свяжемся. Ситуация, увы, типичная - действительно, на Сергея периодически пишут заявления о привлечении его к административной ответственности", - сказал адвокат.

Он напомнил, что статья 20.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах. По мнению защитника Шнурова, многие часто путают брань в общественном месте, что действительно является мелким хулиганством, и репертуар артиста во время выступлений на концерте. Добрынин подчеркнул, что когда артист использует нецензурную лексику, он "не ставит перед собой задачу обругать или унизить кого-либо - включение их в текст соответствует задаче художественного замысла".

"Ее (сотрудницу Минкультуры по ЮФО и СКФО, которая, по предварительным данным, была инициатором жалобы - прим. ТАСС), конечно, следует поблагодарить за бдительность, но посоветовать все-таки сосредоточится и на другом репертуаре, и на других культурных проблемах славного города", - сказал Добрынин.

Ранее в четверг в управлении Минкультуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам сообщили, что составлен административный протокол в отношении организатора концерта - ООО "Медиашоу". Компании вменяют административное правонарушение по ч. 1 ст. 6.26 КоАП РФ (Организация публичного исполнения произведения искусства, содержащего нецензурную брань), материалы направлены в суд.

Группа "Ленинград" создана в 1997 году в Санкт-Петербурге, лидер и автор большинства ее песен - Сергей Шнуров. Отличительной чертой творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством нецензурной лексики.