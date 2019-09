Суд назначил дату рассмотрения иска Дерипаски к The Nation, The Telegraph и The Times

КРАСНОДАР, 19 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск от бизнесмена Олега Дерипаски к газетам The Nation, The Telegraph и The Times, поданный в связи с тем, что давние публикации в этих изданиях стали поводом для введения против него персональных санкций в 2018 году. Заседание назначено на 12 декабря, говорится в картотеке дел.

"Следующее заседание 12 декабря", - говорится в картотеке.

Дерипаска подал 13 сентября иск в Арбитражный суд Краснодарского края на газеты The Nation, The Telegraph и The Times. Ранее представители Дерипаски поясняли, что он подал иск против Министерства финансов США, намереваясь оспорить наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин ссылался на публикации зарубежных изданий The Nation, The Telegraph и The Times более чем десятилетней давности. В статьях якобы излагались заявления конкурентов Дерипаски, а также сведения, не соответствующие действительности.

В марте 2019 года Дерипаска подал иск к Минфину США в федеральный суд Вашингтона. В нем он требует отменить введенные против него санкции. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.

О санкциях

В апреле 2018 года США ввели санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.