Генпрокуратура добивается выдачи четырех россиян из Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила Аргентине четыре запроса об экстрадиции и ждет их одобрения. Об этом сообщил в четверг заместитель генпрокурора РФ Алексей Захаров, который прибыл в Буэнос-Айрес для участия в 24-й конференции Международной ассоциации прокуроров.

"За последние три года ни одного случая выдачи не было. У аргентинской стороны на рассмотрении сейчас четыре наших запроса. Надеемся, по ним будут приняты положительные решения", - сказал он российским журналистам.

По данным делегации, граждане, выдачи которых добивается Россия, обвиняются в том числе в экономических преступлениях. Других подробностей об уголовных делах приведено не было.

При этом Захаров отметил, что в целом у Аргентины и России, которые в 2014 году подписали договор о взаимной правовой помощи и выдаче, "налажено конструктивное сотрудничество" по линии генпрокуратур. "Разработана двухлетняя программа сотрудничества. Надеемся, что после назначения генпрокурора Аргентины она будет подписана и успешно реализована", - добавил он.

Как отметил Захаров, в Латинской Америке договоры о взаимной правовой помощи с Россией есть также у Колумбии, Мексики и Панамы. "Под эгидой Минюста России ведется работа по согласованию с зарубежными партнерами проектов двусторонних договоров с Бразилией, Доминиканской Республикой, Никарагуа, Парагваем, Уругваем", - сказал он. Также обсуждаются соглашения о выдаче с Венесуэлой, Гватемалой, Доминиканской Республикой, Колумбией, Коста-Рикой, Парагваем и Эквадором.