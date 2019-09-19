Военный парад в Цхинвале в День Республики впервые пройдет не на главной площади

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Южная Осетия отметит в пятницу государственный праздник - День Республики - фестивалем технического творчества, конкурсом пивоваров и военным парадом, который впервые пройдет на улице Московской, а не на главной площади Цхинвала.

Южная Осетия 20 сентября отмечает национальный праздник - 29-ю годовщину провозглашения республики. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики (ЮОСДР) в составе СССР, декларацией также утверждался "государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полнота государственной власти в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях".

Парад на Московской

Военный парад в столице республики с участием югоосетинских и российских военнослужащих, дислоцированных в Южной Осетии, впервые пройдет не на Театральной площади - главной площади столицы, - а на улице Московской, перед зданием Юго-Осетинского государственного университета. Как пояснили ТАСС в министерстве культуры республики, это связано со строительными работами на площади, где обустраивают современный музыкальный фонтан.

Начальник пресс-службы министерства обороны Южной Осетии Инга Чехоева рассказала ТАСС, что в День Республики вслед за парадными расчетами военнослужащих Цхинвальского гарнизона Минобороны, военнослужащих погрануправления ФСБ РФ в Южной Осетии и 4-й российской военной базы, дислоцированной в Южной Осетии, состоится проход тяжелой военной техники. По улице проедут бронетраспотреры, реактивные системы залпового огня "Град", зенитные установки, гаубицы и другие.

"Впервые в истории проведения военных парадов в Южной Осетии после прохождения военной техники военнослужащие роты почетного караула продемонстрируют перед трибуной показательное выступление", - уточнила Чехоева.

Как сообщили ТАСС в администрации президента республики, на праздновании в Цхинвале ожидают представительные делегации из России, Абхазии, провозглашеных Донецкой и Луганской народных республик и Приднестровья.

"В республику в четверг с официальным визитом прибыл глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, который также примет участие в праздничных мероприятиях. Российская делегация прибыла во главе начальником управления президента по приграничному сотрудничеству Алексеем Филатовым, абхазскую возглавил глава МИД республики Даур Кове. Кроме того, в республику прибывает представительная делегация из Северной Осетии во главе с Вячеславом Битаровым", - уточнил собеседник агентства.

Фестивали техники и пива

Также в этот день в Цхинвале пройдут фестивали техники и пива. "В рамках празднования на площадке Станции юных техников в Цхинвале впервые пройдет фестиваль технического творчества. Юные техники продемонстрируют сделанные ими технические новинки", - рассказала ТАСС пресс-секретарь министерства культуры республики Мадина Остаева.

По традиции на территории Пионерского парка будет проходить и международный фестиваль - конкурс осетинского пива. "Пивовары со всей республики будут соревноваться в своем искусстве. Помимо компетентного жюри, которое будет оценивать их мастерство, традиционное осетинское пиво смогут попробовать и все гости праздника", - уточнила она.

По словам пресс-секретаря Минкультуры, празднование продолжится большим футболом на центральном стадионе республики, где состоится товарищеская встреча сборных Южной Осетии и Луганской народной республики.

Завершится празднование концертом сводного симфонического оркестра Северо-Кавказского Федерального округа под руководством Ацамаза Макоева, народными гуляниями и красочным фейерверком.