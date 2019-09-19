Свыше 3 тыс. участников будут сдавать ЕГЭ в последний день дополнительного периода

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Дополнительный период проведения единого государственного экзамена 2019 года завершится 20 сентября, сдавать ЕГЭ в этот день будут свыше 3 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Участники в этот день сдают экзамены по русскому языку и математике базового уровня. "Заявление на сдачу ЕГЭ по русскому языку в резервный день подали около 260 участников, в том числе 237 выпускников текущего года", - говорится в сообщении.

ЕГЭ по русскому пройдет в 73 пунктах проведения экзамена в 40 субъектах РФ, его продолжительность составит 210 минут.

"ЕГЭ по математике базового уровня планируют сдавать около 3 тыс. участников, из них более 2,5 тыс. - выпускники этого года", - сообщили в пресс-службе. Для проведения экзамена задействуют 102 пункта в 77 регионах России.

Экзаменационная работа по русскому состоит из двух частей и содержит 27 заданий, ЕГЭ по математике базового уровня - 20 заданий, на выполнение которых отводится 180 минут.

Ход экзаменов в регионах проконтролируют более 300 общественных наблюдателей. Практически во всех пунктах проведения экзамена будет организовано видеонаблюдение.