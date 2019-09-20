Аксенов: Крым к 2024 году станет передовым регионом России

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Республика Крым за ближайшие пять лет должна превратиться в передовой и процветающий регион России, для этого заложена необходимая инфраструктурная основа, сообщил в пятницу претендент на пост главы республики и действующий глава Сергей Аксенов, выступая в крымском парламенте.

"Мы обязаны продолжить историческую миссию по модернизации Крыма, начатую после победы Крымской весны. Наша республика должна стать передовым, процветающим, комфортным регионом нашей страны, образцом и центром притяжения для всего Русского мира", - сказал он, представляя свою программу до 2024 года.

По словам Аксенова, основа для дальнейшего развития и реализации потенциала региона заложена за пять лет нахождения Крыма в составе России, за это время устранены все инфраструктурные ограничения, которые мешали его развитию.

"За пять лет наш полуостров, образно говоря, "врос" в Россию, как растение врастает в родную почву, которая дает ему все необходимое для жизни. Устранены все инфраструктурные и другие ограничения, которые мешали развитию. Заложена надежная основа для реализации огромного потенциала нашего региона во всех сферах", - отметил Аксенов.

По его словам, выборы, прошедшие 8 сентября 2019 года, ясно показали, что крымчане позитивно оценивают как итоги первой российской пятилетки, так и в целом работу власти.

Аксенов добавил, что власти Республики Крым будут продолжать политику открытости, прямого контакта с населением региона, развивая все форматы общения. "Для нас с вами критически важно сохранять доверие людей <…> Правило здесь простое: надо не прятаться от людей, не скрывать проблемы и быть готовым к их обсуждению с гражданами на любом уровне. Поэтому мы будем и дальше поддерживать и развивать все форматы прямого общения с населением", - сказал он.

Он добавил, что в отношениях с людьми "нужна честность и открытость, нужен постоянный прямой контакт, который не заменят никакие экономические рецепты".

"Успехи российского Крыма должны отразиться в жизни каждой крымской семьи, каждого крымчанина. Это девиз нашей новой пятилетки", - подчеркнул он.