В столице США открыли отреставрированный Монумент Джорджа Вашингтона

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Отреставрированный Монумент Джорджа Вашингтона - огромный обелиск, расположенный в самом центре американской столицы, - был открыт после трех лет ремонта. Торжественная церемония с участием первой леди США Меланьи Трамп прошла в четверг.

На мероприятие были также приглашены ученики одной из начальных школ Вашингтона, которые вместе с первой леди перерезали ленточку в цветах американского флага перед входом в здание. Сразу же после этого монумент открыл свои двери для основной массы посетителей.

Как рассказал корреспонденту ТАСС один из сотрудников Национальной парковой службы, в ведении которой находится монумент, входные билеты на четверг закончились практически сразу же после окончания церемонии открытия. Подъем на вершину обелиска бесплатный, но, чтобы попасть туда, предварительно нужно взять билет, число которых ограничено. За ними с самого утра выстроилась внушительная очередь, а самый первый посетитель, по словам представителя НПС, занял в ней место в 03:00, при том что центр для посетителей, где выдают билеты, открывался только в 08:30.

Самое высокое строение Вашингтона

Монумент Джорджа Вашингтона, на вершину которого теперь снова можно подняться, является самым высоким строением в американской столице. На момент завершения строительства в 1884 году он являлся и самым высоким строением в мире, пока его рекорд не побила спустя несколько лет, в 1889 году, парижская Эйфелева башня.

Монумент был закрыт в августе 2016 года после ряда инцидентов, связанных с поломкой старого лифта. Открытие после реконструкции было запланировано на апрель 2019 года, однако впоследствии отложено из-за проблем с грунтом под памятником сначала на август, а потом на 19 сентября. До реконструкции его ежегодно посещали примерно 600 тыс. человек.

По данным газеты The Washington Post, на реконструкцию монумента в общей сложности потрачено до $11 млн. По сути было заменено все устаревшее оборудование и установлена новая система управления лифтом, а также новые тросы и электропроводка.

История монумента

Возвести это сооружение было решено сразу после кончины первого президента США Джорджа Вашингтона (1732-1799 годы). Тогда члены Конгресса хотели разместить останки первого президента в мраморной пирамиде, которую предполагалось соорудить внутри здания Капитолия, в его центральном зале. Однако эта идея так и не была реализована.

В 1832 году, к столетию со дня рождения Вашингтона, законодатели вновь вернулись к проекту увековечения памяти выдающегося соотечественника, однако его потомки воспротивились предложению о переносе останков первого президента из его родового поместья Маунт-Вернон (штат Вирджиния) близ американской столицы, где они покоятся до сих пор.

Отказавшись от затеи с пирамидой, законодатели довольствовались установкой в Капитолии статуи Вашингтона в древнеримской тоге. Но вскоре скульптуру было решено перевезти в Национальный музей американской истории, поскольку "полуобнаженный образ" первого главы государства был неоднозначно воспринят многими американцами.

В качестве альтернативы было предложено воздвигнуть в центре столицы огромную конную статую, но и от этого плана отказались. В 1848 году было начато строительство монумента по проекту архитектора Роберта Миллса (1781-1855 годы). Он предложил строгую классическую форму памятника, внешне напоминающего древнеегипетский обелиск с пантеоном в основании. Последний в целях экономии был убран из первоначального проекта. В 1858 году работы были приостановлены из-за нехватки средств. Строительство было продолжено лишь в 1878 году и завершено шесть лет спустя.