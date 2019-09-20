Глава Рособрнадзора сообщил, что дополнительный период ЕГЭ-2019 прошел без серьезных сбоев

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Дополнительный период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году завершился без серьезных сбоев, все экзамены прошли в штатном режиме, сообщил в пятницу руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Экзаменационная кампания ЕГЭ 2019 года завершилась. В целом экзамены прошли на высоком организационном уровне, без серьезных сбоев, утечек экзаменационных материалов и массовых нарушений. Я благодарю всех организаторов, наблюдателей и руководителей региональных органов управления образованием за то, что мы продолжаем удерживать высокую планку прозрачности и объективности проведения ЕГЭ", - привела пресс-служба Рособрнадзора слова Кравцова.

Отмечается, что экзамены в дополнительные сроки проходили с 3 по 20 сентября, обучающиеся сдавали ЕГЭ по русскому языку и базовой математике. Всего участие в дополнительном периоде приняли около 7 тыс. человек. Явка на экзамены составила от 59% до 74%.

Экзамены в сентябрьские сроки могли сдать ученики, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам - русскому языку и базовой математике.

Для организации экзаменов в дополнительные сроки было задействовано 142 пункта проведения экзаменов. Мониторинг хода экзаменов вели более 300 общественных наблюдателей.