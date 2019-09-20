Классы для выявления талантливых детей для центра "Сириус" появились в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сентября. /ТАСС/. Специализированные физико-математические и химико-биологические классы создали в Северной Осетии для выявления талантливых детей для центра поддержки школьников, который будет использовать наработки федерального центра "Сириус", сообщил ТАСС Руководитель Агентства развития Северной Осетии Александр Плиев.

Согласно паспорту нацпроекта "Образование", к 2024 году в каждом регионе России должны появиться "центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи", которые создаются с учетом опыта фонда "Талант и успех" по принципу образовательного центра "Сириус". Сейчас в "Сириусе" реализуются краткосрочные программы для детей, проявивших выдающиеся способности в науке, спорте, искусствах и игре в шахматы.

"В 2022 году будет построен круглогодичный центр по системе "Сириуса". В нем будет проходить круглогодичное обучение по трем направлениям - спорт, наука, культура. Сейчас мы выявляем этих деток. <…> С сентября уже начинает работать проект по углубленному изучению и созданию физико-математических и химико-биологические классов, где будут выявляться талантливые дети", - сказал Гугкаев.

Он добавил, что большую роль в выявлении талантливых детей играет детский технопарк "Кванториум", работающий в республике. В июле стало известно, что власти Северной Осетии обратились в Минпросвещения РФ с просьбой ускорить создание центра выявления и поддержки одаренных детей, начало строительства которого запланировано в 2022 году. Заявка была одобрена федеральным министерством.

"Если у ребят есть желание развиваться в какой-то области, то есть все условия. И примечательно, что поколение родителей с детьми раннешкольного и дошкольного возраста - это другое поколение [по сравнению с более старшими]: они очень много внимания уделяют дополнительному образованию. И дети, которые приходят в первый класс, уже умеют читать и писать, кто-то уже играет на музыкальных инструментах", - отметил собеседник.