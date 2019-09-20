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Северный Кавказ

На Ставрополье захоронили останки солдата, погибшего под Смоленском в годы войны

На церемонии присутствовали поисковики, сельчане, школьники и ветераны

СТАВРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония захоронения останков красноармейца Семена Передрий, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны, прошла в пятницу в селе Благодатном на Ставрополье. Установление судьбы пропавших бойцов помогает восстановить честные имена защитников родины, считает председатель совета регионального отделения "Поискового движения России" Григорий Касмынин.

"В Ельнинский район Смоленской области [где были обнаружены останки бойца] в 1941 году были брошены три наших дивизии. Все они погибли, защищая подступы к Москве. Формулировка "пропал без вести" очень размытая: может перешел на сторону врага, а может героически погиб. Сегодня самая главная цель для нас достигнута - восстановлено честное имя бойца, который грудью закрыл подступы к Москве", - сказал в пятницу он в эфире краевого телеканала "Свое ТВ".

Семен Передрий родился в 1907 году в селе Благодатном. На войну житель Ставропольского края отправился в августе 1941 года, с сентября этого же года числился пропавшим без вести. Останки солдата были обнаружены в Смоленской области летом 2019 года поисковиками отряда "Патриот" города Демидова.

На Ставрополье нашлись родственники погибшего бойца - племянники красноармейца живут в том же селе, из которого он был призван на войну. На траурной церемонии присутствовали поисковики, сельчане, школьники, ветераны. Захоронили бойца под звук оружейных залпов.

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Северный Кавказ
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