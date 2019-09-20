В Невском районе Санкт-Петербурга открылся новый сад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Новое общественное пространство - Ивановско-Щемиловский сад - открылся в пятницу на берегу Ивановского карьера в Невском районе Санкт-Петербурга. Территорию озеленили, оборудовали детские и спортивные и смотровые площадки, сообщили в пресс-службе администрации города.

"В Невском районе на берегу Ивановского карьера открыто новое общественное пространство, получившее название "Ивановско-Щемиловский сад" - за пять месяцев благоустроены 7,7 га территории. Зона для подвижного отдыха включает тренажеры и площадку для скейтбординга, дорожки для бега и велосипедных прогулок. Высажены более 600 деревьев - лип, дубов, ив, берез, елей и лиственниц, 5600 молодых кустарников", - говорится в сообщении. Территория оборудована для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Открывая новый сад, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что приоритетной задачей преобразования берегов Ивановского карьера было сохранение экосистемы водоема. Строители смогли сохранить зону обитания водоплавающих птиц. Для любителей природы оборудованы семь обзорных площадок. А во время торжественной церемонии в карьер выпустили карпов.

Сейчас в Санкт-Петербурге завершается обширная программа благоустройства. До конца 2019 года город получит более 140 парков, скверов, бульваров, набережных, внутриквартальных территорий, общественных пространств.