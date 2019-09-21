В Швейцарии открылись Суворовские дни

ЛОЗАННА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Традиционные ежегодные "Суворовские дни в Швейцарии" открылись в пятницу вечером в Лозанне выступлением оркестра воспитанников Московского военно-музыкального училища.

На предшествовавшей концерту торжественной церемонии по случаю мероприятий, посвященных 220-й годовщине перехода армии русского полководца Александра Суворова через Альпы, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин отметил, что "как и в предыдущие годы, главным украшением наших празднеств станут выступления суворовцев в разных городах Швейцарии". Это уже 23-й их приезд в альпийскую республику. Помимо Лозанны их ждут в Берне и Туне, а также в Андерматте, Муотатале - местах знаменитых сражений 1799 года, в Люцерне - на ежегодном международном фестивале духовых оркестров. Как подчеркнул Гармонин в интервью ТАСС, "год от года эти выступления пользуются все большим успехом". "Это - лучшая народная дипломатия. Искусство сближает народы, это видно по сегодняшнему полному залу и теплому приему публики", - сказал он.

Посол напомнил, что "этот год особенный, юбилейный, и в связи с этим проводится очень много мероприятий". Швейцарию посетит делегация Совета Федерации во главе с вице-спикером Юрием Воробьевым. Она побывает в Андерматте, где находится знаменитый памятник сподвижникам Суворова, погибшим в боях с войсками Наполеона - высеченный в скале 12-метровый крест. "В этом году мы открываем памятную доску князю С. М. Голицину (1843-1915), по инициативе и на средства которого 121 год назад был сооружен этот замечательный монумент", - сказал собеседник агентства.

Главное мемориальное мероприятие по традиции состоится 24 сентября у этого памятника. В нем примут участие российские дипломаты, представители швейцарских властей, военнослужащие гарнизона Андерматта, музыканты-суворовцы. Состоится возложение венков. Венки будут возложены также к Часовне Павших на перевале Сен-Готард и к памятнику воинам корпуса Александра Римского-Крсакова, погибшим в сентябре 1799 года в битве под Цюрихом.

Доброе отношение швейцарцев к памяти о Суворове и его сподвижникам обусловлено тем, что население в районах боев видело в них освободителей от наполеоновских войск. Как отметил в интервью Гармонин, "Россия стояла у истоков независимости и нейтрального статуса Швейцарии". Дипломат Иоанн Каподистрия (1776-1831), первый российский посланник в Швейцарии, много сделал для того, чтобы Швейцария стала независимым, нейтральным государством. "Отсюда это доброе отношение, сохраняющееся в памяти поколений", - сказал посол.

Неравнодушные люди

Гармонин подчеркнул на торжественной церемонии, что зародившаяся почти четверть века назад традиция выступлений юных венных музыкантов в Швейцарии "сохраняется, в том числе, благодаря ежедневной кропотливой работе неравнодушных людей". Он поблагодарил за поддержку этого "красивого российско-швейцарского проекта" почетного генерального консула России в Лозанне Фредерика Паулсена - бизнесмена и филантропа, а также "его слаженную команду". Посол в этой связи вручил награду - знак "За взаимодействие" МИД России - сотруднице аппарата почетного генконсульства Ольге Литвинюк, отметив ее заметный вклад в развитие российско-швейцарских культурно-гуманитарных и научных связей. Речь идет об организованных в Швейцарии концертах всемирно известных российских творческих коллективов, в том числе Камерного оркестра Большого театра. В сентябре с большим успехом в городах Монтре и Веве прошел при поддержке почетного генконсульства фестиваль "Музыкальный сентябрь", на площадке которого выступили такие гранды мировой сцены как Валерий Гергиев и Михаил Плетнев.

Военный оркестр - это не только марши

Фредерик Паулсен, встретившийся после концерта с юными военными музыкантами, отметил: "У нас одна маленькая проблема: каждый год приходит все больше и больше зрителей и фанатов. В следующем году найдем зал побольше".

В свою очередь, начальник Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова, заслуженный артист Российской Федерации Александр Герасимов сказал в интервью корреспонденту ТАСС, что суворовцы приезжают в Швейцарию "с огромным удовольствием, поскольку это не просто гастрольная поездка, в поездка, посвященная Суворовским дням". Главная задача суворовцев - "показывать швейцарцам русскую народную и военную музыку, делиться своим творчеством". Эти встречи дают возможность рассказать швейцарцам о том, что "Россия многогранна, красива и добра". Тот факт, что в репертуаре музыкантов приоритет отдан самым разным жанрам, а не только военным маршам, собеседник агентства объяснил следующим образом: "Мы пытаемся расширить восприятие военного оркестра - чтобы он не ассоциировался исключительно с маршами и иногда с вальсами. Поэтому мы пытаемся играть и классику, и современную музыку". "Духовая музыка позволяет исполнять разные жанры, и именно своей разножанровостью концерт суворовцев так привлекают слушателей. В том числе и здесь в Швейцарии", - резюмировал Герасимов.