Путин отметил, что "Кросс нации" привлекает все больше людей к занятиям легкой атлетикой

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил участников "Кросса нации - 2019" с Всероссийским днем бега. Текст поздравления размещен в субботу на сайте Кремля.

"Отрадно, что этот замечательный спортивный праздник уверенно расширяет свои границы, приобщает к занятиям легкой атлетикой все больше людей. И благодаря своему масштабу, традициям, неизменно дружеской, вдохновляющей атмосфере становится настоящим событием для огромного количества приверженцев активного образа жизни в нашей стране", - говорится в поздравлении.

Путин выразил уверенность, что и в нынешнем году мероприятия, посвященные Всероссийскому дню бега, послужат дальнейшей популяризации физкультуры и спорта, в особенности среди молодежи.

Традиционный всероссийский день бега "Кросс нации" проходит в субботу во всех регионах страны. Забеги в рамках этого масштабного спортивного мероприятия на 1 тыс. м, 2 тыс. м, 4 тыс. м, 6 тыс. м, 8 тыс. м и 12 тыс. м впервые состоялись в 2004 году. Победители и призеры в своих возрастных группах получают грамоты, медали и ценные подарки. "Кросс нации" проводится ежегодно в целях популяризации здорового образа жизни.