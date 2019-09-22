Прерванное из-за снега электроснабжение в Якутии полностью восстановлено

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Ремонтные бригады в воскресенье полностью восстановили подачу электроэнергии в населенных пунктах Сунтарского района Якутии, прерванную из-за сильного ветра и снега. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании "Якутскэнерго".

"Энергетики полностью восстановили электроснабжение населенных пунктов Сунтарского района, прерванное 19 сентября 2019 года воздействием шквалистого ветра и мокрого снега. Энергетики работали трое суток, не считаясь с погодой и расстояниями. В результате их упорных действий все потребители запитаны. Ограничений для населения нет", - говорится в распространенном сообщении.

19 сентября в результате непогоды произошла авария на линиях электропередачи, оставившая без электричества 14 населенных пунктов Сунтарского района, в котором живут 23,6 тыс. человек.

20 сентября бригады ремонтников восстановили электроснабжение шести сел. На следующий день были запитаны еще пять населенных пунктов. В аварийно-восстановительных работах был задействован 21 человек из персонала Сунтарского РЭС и шесть единиц спецтехники, а также бригада из шести энергетиков Нюрбинского РЭС с двумя единицами спецтехники.